Desinformar sobre la ley del “sí es sí”

"La ley anterior era mejor". Para empezar, antes ni siquiera había una ley. Lo único contemplado eran unas penas en el Código Penal. Que las víctimas no tuvieran asistencia psicológica, ni centros de crisis, ni ayudas de ningún tipo parece que al resto del mundo le daba igual. Todos estos años cuando las víctimas de violencia sexual hablaban del dinero que se les iba en terapias o cómo algunas lo abandonaban y no se recuperaban por no poder afrontar ese gasto. No solo de penas se crea una ley...