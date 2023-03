Deshacer la actualización de impresoras HP que obligan a usar cartuchos oficiales

Publicado hace 47 minutos por cocolisto a genbeta.com

"¡HP ha actualizado sus impresoras para prohibir rotundamente la tinta 'no HP'!", denuncia un usuario en Reddit. "Ya no muestran el mensaje 'no se puede garantizar la calidad'" -el que han mostrado durante años- "sino que cancelan la impresión por completo hasta que inserte un cartucho de tinta HP". El usuario, que escribe desde Reino Unido, explica que en el servicio técnico le indicaron que se trataba "de una actualización reciente que están distribuyendo a todas sus impresoras", y que no podían eliminar dicha actualización.