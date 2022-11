La desgracia de ser joven en España

Publicado hace 1 hora por MenudoCranco a blogs.elconfidencial.com

Tiene bemoles, por no escribir algo más grosero, que haya políticos españoles que dicen que a los jóvenes les falta cultura del esfuerzo. Es algo que piensan no solo muchos políticos, sino también muchos adultos de nuestro país. Y del mundo mundial. Desde el principio de los tiempos, cada generación se ha quejado de que los jóvenes trabajan menos que ellos. Ahora, que te diga que eres vago un político español, que muchos de ellos han acabado en política porque no valen para otra cosa, es ya el colmo. Como la memoria humana es muy corta...