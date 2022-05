Deserción de un alto diplomático ruso en la ONU (en)

Publicado hace 1 hora por tiopio a unwatch.org

El consejero de Rusia ante las Naciones Unidas en Ginebra ha dimitido, siendo el diplomático de mayor rango que ha desertado desde que comenzó la invasión de su país a Ucrania en febrero, según un informe exclusivo de UN Watch, una organización no gubernamental independiente de derechos humanos con sede en Ginebra. "Nunca me he sentido tan avergonzado de mi país", escribió Boris Bondarev, en una declaración compartida con diplomáticos en Ginebra. "Boris Bondarev es un héroe", dijo el director ejecutivo de UN Watch, Hillel Neuer, que…