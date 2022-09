Publicado hace 1 hora por Harkon a threadreaderapp.com

Volvemos a escuchar las mismas excusas de siempre para no llevarla cabo. La UE no nos deja. No es cierto que en el Tratado de la Unión Europea no se permita limitar las subidas de las hipotecas. Esta prohibición no está en el Tratado y tampoco en la directiva europea que regula la materia. No existe ninguna disposición que prohíba esta medida. El Código de Buenas Prácticas, regulado por el RDL 6/2012, establece algo similar. En caso de reestructuración de deudas hipotecarias, las entidades se comprometen a implementar una limitación del interés