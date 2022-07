Publicado hace 19 minutos por ahotsa a elcorreo.com

Un centro especial de empleo de Cabanillas del Campo (Guadalajara) se ha visto obligada a suspender de forma temporal el horario de trabajo de tarde de sus empleados discapacitados porque no estaba cumpliendo con la normativa de seguridad laboral según la cual un local cerrado donde se efectúan trabajos sedentarios de oficina no debe superar los 27 grados centígrados de temperatura -25 si se realizan trabajos ligeros- y la humedad relativa del aire no debe bajar de 30.