Presentamos el grupo de Telegram “Inversión de alquiler de habitaciones”. Es público y hay más de 2.000 rentistas hablan sobre sus estrategias para exprimir a las inquilinas, Que tú puedas vivir en un sitio y cuanto pagas lo decide esta gente. Atenta a las mejores perlas. Tienen claro que no cumplen la legalidad pero ya cuando venga alguna norma “ya nos preocuparemos”. ¿Por qué usar el contrato de habitación? Por “la libertad de pactos” es decir, para no aplicar la LAU y así no tener que respetar los derechos de los inquilinos.