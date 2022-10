Desaparece el vídeo de Jose María Figaredo hablando para la asociación de ex colegiales del Elías Ahúja

Publicado hace 32 minutos por Pumbyx a nortes.me

Aunque la solidaridad de grupo sea uno de los rasgos del espíritu “ahújo” nadie quiere hoy “suicidarse” en las redes disculpando o defendiendo las “bromas” y “tradiciones” de los colegiales que gritan a las colegialas de otro centro vecino “Salid de vuestras madrigueras como conejas…Somos los ahújos, somos los mejores y siempre ganamos”. El vídeo de Jose María Figaredo en la web de la asociación de ex alumnos ha desaparecido misteriosamente y la página ya no se encuentra. El diputado ultraderechista no obstante no ha podido reprimir un retuit..