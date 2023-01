Se desaloja la rave de La Peza, una apuesta por el ocio rebelde

Publicado hace 1 hora por invarato a elsaltodiario.com

Una propuesta de ocio que escuchar y debatir. La rave de La Peza ha generado unas declaraciones atípicas y encantadoras por parte de algunos vecinos de un pueblo que bien podría incluirse en la España Vaciada, donde no suele pasar mucho. Defienden que esta fiesta no les ha molestado en absoluto, es más, comprobaron por sí mismos que allí “sólo se bailaba” y en lugar de criminalizar la iniciativa, han llevado hasta la pista de baile a sus hijos; hay incluso quien se ha arrepentido de no haberse llegado.