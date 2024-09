Derechos cuando te echan nada más empezar un nuevo trabajo

Publicado hace 27 minutos por ccguy a laboro-spain.blogspot.com

Empiezas en un nuevo empleo con toda tu ilusión pero te echan el primer día, o a los pocos días, o al pasar una semana, o incluso al pasar algún mes que otro. No te dan unas causas válidas y ciertas para echarte, sino unas simples excusas o te dicen que no has pasado el periodo de prueba. Además, solo te pagan el salario normal de los días que has trabajado, pero no te pagan ni indemnización ni a veces tampoco el resto de conceptos del finiquito. ¿Qué derechos tienes como trabajador?