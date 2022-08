El derecho a cargarse el planeta

Publicado hace 22 minutos por doctoragridulce a territorioibiza.wordpress.com

(...) Formentera ha alcanzado la temperatura más alta que se ha registrado jamás en las Pitiüses, 44.5 grados. A 15 metros de profundidad, en nuestro litoral, el ordenador de buceo marca 29 grados, y eso viene a ser un incendio en el mar. Todo esto puede tener –tendrá– consecuencias dramáticas y, por supuesto, negar que es consecuencia de la crisis climática ya es hacer el idiota y no voy ni a explicarlo. Esta es la situación. Y nos piden que pongamos algo de nuestra parte pero no, claro que no, había que ponerse liberal.