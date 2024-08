Publicado hace 46 minutos por Lord_Cromwell a marca.com

No ganó una medalla olímpica, tampoco un diploma, pero el recuerdo de haberse bañado en el Sena lo recordará para siempre. Ese es el resumen de la historia de Leonie Beck en los Juegos Olímpicos de París 2024. La nadadora alemana de aguas abiertas compitió el pasado jueves 8 de agosto y quedó en novena posición con un tiempo de 2:06:13.4, aunque lo que ella no sabía era el problema gastrointestinal que iba a provocarle aquella experiencia. "He vomitado nueve veces ayer, más diarrea" subía una imagen en sus historias de Instagram la nadadora.