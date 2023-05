Los denunciantes son la conciencia de la sociedad, pero sufren gravemente por tratar de responsabilizar a los ricos y poderosos por sus pecados

Publicado hace 18 minutos por inueve a covertactionmagazine.com

Yo sople el silbato y me encontré con una experiencia tan destructiva que no tenía palabras para describir lo que me pasó. Me propuse averiguar si lo que me pasó es un fenómeno conocido y, de ser así, si hay lenguaje y conceptos para explicar la experiencia. Encontré que está bien estudiado. Este artículo se centra en experiencias como la mía, en la que un denunciante que todavía está empleado hace públicas las revelaciones de problemas sistémicos debido a la inacción o el encubrimiento por parte de la institución.