Denuncian un incidente racista en un club náutico de Galicia: "Que me atienda un español"

El hombre, al notar que uno de los auxiliares tenía problemas para entenderle, lanzó el primer comentario despectivo: "Que venga a recoger esto y que me atienda un español". El joven, que llegó hace dos años a Galicia, tiene ciertas dificultades para comprender el español y el gallego. El encargado decidió ir a hablar con el cliente, que se dirigió a él con "arrogancia" y con amenazas de llamar a la Guardia Civil. Después de ese primer aviso, el hombre mantuvo su actitud, con frases como "me cago en este moro" o "me cago en Alá".