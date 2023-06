Denuncia trato vejatorio en el Hospital da Mariña al preguntar por un tumor detectado a su madre octogenaria

Publicado hace 38 minutos por filemon314 a elprogreso.es

La denunciante acudió a la consulta de la neumóloga —derivada de la neuróloga que ordenó la prueba— pero asegura que se fue sin saber "qué tipo de tumor tiene, si está muy avanzado o si va a tener dolor".Según su testimonio, la especialista le dijo que no iba a atender a su madre "por su avanzada edad", que "se iba a morir de alzhéimer" y que "no iba a tener dolor" por padecer el deterioro cognitivo, "que un día no se despertará por la mañana y será lo mejor que le pueda pasar".