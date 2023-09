Denuncia la muerte de su mujer tras tardar la ambulancia tres cuartos de hora

Publicado hace 10 minutos por Lord_Cromwell a ideal.es

La reciente muerte de José, vecino de 72 años, en pleno corazón del Casco Histórico de Almería ha levantado las heridas de Ramón López Del Águila, que vivió un caso similar con la que era su pareja, Francisca Aguilera Gil, de 67 años, en el barrio de El Alquián. Francisca falleció el 21 de julio esperando, también, a la ambulancia tras caer desplomada en una calle de la barriada de El Alquián. «En cuánto he visto la noticia no he podido evitar recordar lo que viví en mis carnes en julio», ha relatado Ramón con dolor.