Dejando a un lado los derechos humanos, el fútbol en Qatar también da vergüenza

Hablando de bochornos, el discurso de Gianni Infantino un día antes de la inauguración será difícil de olvidar. Con tono afectado y pausas dramáticas, teatrales, incluidas, el presidente de la FIFA, se inmoló con un discurso delirante en el que afirmó sentirse africano, árabe, qatarí, gay, discapacitado y trabajador migrante. Hasta puso la guinda con el detalle de saber bien lo que es ser un marginado porque él de pequeño era pelirrojo. No, no me lo invento.