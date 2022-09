Publicado hace 10 minutos por meneanteBlanco a elconfidencial.com

Parece que España se ha vuelto monárquica de golpe, o quizás siempre lo fue sólo que estaba de resaca y no podía salir de la cama. Me levanto inundado de imágenes, textos, videos y corazones rotos por la terrible pérdida de nuestra Reina, Isabel II; ah no, disculpen el tropiezo, era la Reina de Inglaterra; la misma que en setenta años de reinado, vino una sola vez a España para recordarnos que todavía nos enfrentaba Gibraltar: