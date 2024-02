Publicado hace 44 minutos por tropezon a elperiodico.com

La Audiencia de Pontevedra declara a un hombre padre biológico de una niña nacida tras tener relaciones con una viguesa a la que conoció en Tinder. Él rechazó someterse a la prueba de ADN, una “negativa injustificada” que para los magistrados no hace más que constituir un indicio más en su contra. “En esas conversaciones no consta que niegue su paternidad, limitándose a ofrecer su ayuda para la interrupción [del embarazo] y a decir que respeta pero no comparte la decisión unilateral de continuar con la gestación”, relatan los jueces