La protesta, bajo el título 'Enough is Enough' (Basta ya) fue promovida por el actor Laurence Fox y por caras de la ultraderecha británica como Tommy Robinson tras el acuchillamiento múltiple sucedido este lunes en una escuela de baile de Southport (noroeste de Inglaterra) durante un taller temático de Taylor Swift, que finalizó con tres niñas fallecidas y varios menores y adultos heridos.