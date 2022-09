El debate de Matutes no existe

Publicado hace 14 minutos por MiguelDeUnamano a eldiario.es

El empresario Abel Matutes Prats, hijo del político y empresario ibicenco Abel Matutes, lanzó un desafío a los ecologistas el pasado 26 de agosto. Literalmente espetó: “Reto a cualquier ecologista a debatir el daño de un campo de golf al medio ambiente”. Dada la visibilidad del convocante del debate y la magnitud del problema, no he podido esperar a la reacción de los ecologistas desafiados y he querido escribir unas notas para aclarar las declaraciones del señor Matutes sobre la riqueza material, el turismo, el golf y el medio ambiente.