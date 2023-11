Publicado hace 1 hora por ElenaTripillas a elplural.com

Giro de 180 grados en el caso de Daniel Sancho. La policía tailandesa ha admitido que el cocinero no actuó sólo y tuvo ayuda en el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. El pasado 13 de noviembre, en una vista celebrada en un tribunal de la isla de Samui, el joven, que se encuentra en prisión provisional desde agosto de este año por el mencionado delito, se declaró no culpable del crimen. Mantiene su versión de que la muerte de su compañero fue accidental y no premeditada, como sostienen los investigadores. Sin embargo, el jefe de la