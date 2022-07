Dan la razón a funcionario de prisiones al que negaron permiso por WhatsApp

Publicado hace 2 días por Niñoflauta a andaluciainformacion.es

El TSJA sostiene que no se dio “la posibilidad” al recurrente de rebatir las testificales de su expediente disciplinario, y sobre el mensaje de WhatsApp precisa que el mismo no goza “de los requisitos y garantías necesarias para estimarlo como una notificación válida de la denegación del permiso solicitado”. “La consecuencia es que se habría producido la estimación por silencio de la solicitud de permiso formulada en día 17 de octubre, con la consecuencia, a su vez, de no incurrir en la infracción por la que fue sancionado el recurrente”.