¡Dale, Zapatero!

Publicado hace 1 hora por gringogo a eldiario.es

Al ex presidente le han sentado muy bien los años y la falta de responsabilidades, ahora puede hablar con libertad y sin media lengua. Pero en vez de malgastar ese capital como otros ex presidentes, Zapatero se remanga, dispuesto a levantar el ánimo del deprimido votante tras el 28M. ¡El mejor ex presidente de la democracia, sin dudarlo! (...) ¡Como me gustaría poder decir también que fue el mejor presidente de la democracia! (...) quizás deberíamos seguir la brecha que abre Zapatero y lanzarnos, sí, a cuerpo, sin encogernos ni ceder terreno...