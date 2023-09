Curiosidades científicas para la vuelta al cole

Publicado hace 1 hora por DogSide a francis.naukas.com

La vuelta al cole es una excusa como cualquier otra para hablar de curiosidades sobre el material escolar. En esta ocasión hablamos de ChatGPT, lápices, bolígrafos y gomas de borrar. Para más información sobre ChatGPT en el aula recomiendo leer el libro autoeditado de Stanley A. Skrabut, «80 Ways to Use ChatGPT in the Classroom: Using AI to Enhance Teaching and Learning,» Stanley A. Skrabut (2023). Además, recomiendo leer a Daniel Marín, «Cinco mitos de la carrera espacial que no son exactamente tal y como nos los han contado».