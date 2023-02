Un cura depredador sexual de menores pasó por parroquias de Barcelona impune y encubierto durante tres décadas

Publicado hace 1 hora por candonga1 a elpais.com

“Cada noche se llevaba a uno”, recuerda Oriol Boguña. “Una vez me dijo: prométeme, Oriol, que si un día te pido que te acuestes conmigo me dirás que no”. La siguiente vez que le llamó se negó a ir. Entonces llamó a otro. “No olvidaré nunca su cara cuando me miró mientras iba a su apartamento. Este chico murió muy joven, por drogas. Era muy frágil y sufrió mucho”. Toda una generación de niños de Caldes D‘Estrac, a 40 kilómetros de Barcelona, quedó marcada entre 1970 y 1975 por los abusos del sacerdote Josep Vendrell Cortasa,