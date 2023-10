La cúpula de la Iglesia se lava las manos en el caso del sacerdote de Málaga: "No es competencia de la Conferencia Episcopal"

Publicado hace 1 hora por kataroom a cadenaser.com

El obispado no ha aclarado por qué no denunció el caso antes, cuando la pareja del cura, presuntamente, les avisó, ni tampoco por qué se decidió trasladar al sacerdote de Melilla a Málaga tras esa denuncia y no se la apartó de sus funciones clericales. A preguntas de los periodistas el secretario general de la CEE ha explicado, en referencia a un caso general, que el derecho canónico prevé cómo actuar ante estas situaciones y que el obispo de la diócesis afectada debe invitar a denunciarlo ante las autoridades correspondientes.