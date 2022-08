Publicado hace 47 minutos por Vrygtyp a elplural.com

"Cuando me fui a vacunar de la viruela del mono la doctora me dijo que si no sabía que las dosis eran para personas que hicieran prácticas de riesgo y que se la estaba quitando a alguien que las podría necesitar más que yo. Me llegó a decir que no sabía si le estaba mintiendo", cuenta Alejandro sobre su vacunación contra la Monkeypox en la Comunidad de Madrid.