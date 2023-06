Cuatro promesas que Sílvia Orriols no podrá cumplir en Ripoll

Publicado hace 14 minutos por senfet a es.ara.cat

Sus propuestas contra los inmigrantes en situación irregular dependen de instancias superiores al ayuntamiento. | Las promesas: 1. No puede excluir del padrón a los inmigrantes irregulares; 2. No puede desproteger la intimidad; 3. No puede retirar las ayudas a los inmigrantes; 4. No puede cerrar la mezquita.