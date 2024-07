¿Cuantos pobres se necesitan para hacer un rico?

Publicado hace 1 hora por Gerome a eltabanoeconomista.wordpress.com

La mitad de la población mundial viven con menos de U$S 2.5. Así que necesitaríamos 1.687.853 personas en la miseria para producir un rico en el mundo. Para entrar en la lista de 2208 multimillonarios de Forbes es necesario tener al menos U$S 1.000 Millones. Si vemos los datos de Forbes acerca del crecimiento de multimillonarios a los largo de los últimos 18 años notaremos que la mayor aceleración se encuentra después del colapso económico del 2008. La prosperidad económica desde los ochenta ha aumentado pero el bienestar de la mayoría, no.