¿Cuánto cuesta cambiar la batería de un coche eléctrico o “electrificado”?

Que no cunda el pánico. Cambiar la batería de un coche eléctrico, a día de hoy, es como cambiar el motor de un coche convencional; en principio, no debería ocurrir a lo largo de lo que se considera la vida útil del vehículo, pero si tienes la mala suerte de necesitar un cambio de batería, ten en cuenta que la operación no va a ser barata.