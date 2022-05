Cuando te suben el sueldo, es imposible ganar menos por pagar más a Hacienda

Publicado hace 1 hora por ccguy a laboro-spain.blogspot.com

El “impuesto sobre la renta” o IRPF no es un porcentaje fijo sino que aumenta con la “renta”, lo que hace que sea un impuesto progresivo y más justo que otros impuestos fijos como el IVA. Por eso, hay trabajadores que han decidido por su cuenta que no quieren que les suban el sueldo porque, según ellos, pagarían más IRPF y ganarían menos que antes de la subida. Por la misma razón, otros están contentos de que no les paguen las horas extras ilegales y/o de que no les paguen el salario correcto según su categoría real en el (...)