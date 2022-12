¿ Cuándo se puede despedir a los funcionarios públicos alemanes? (Ale)

Publicado hace 50 minutos por Verdaderofalso a tagesschau.de

Desde el Bundestag de vuelta al Tribunal Regional de Berlín y desde allí a la prisión preventiva. Este es el camino de la ex diputada del Bundestag de AfD Birgit Malsack-Winkemann y juez que estuvo el miércoles entre los detenidos de las redadas contra ciudadanos del Reich. La acusación: se dice que fue miembro de una organización terrorista. Según los investigadores, debería asumir el papel de introducir allí a otros ciudadanos del Reich como ex diputado con acceso al parlamento. No hay pequeñas acusaciones contra ellos