Cuando Podemos es religión (David Bollero)

"A llorar, estáis solos con la gallega". "Lo que tú digas, medícate y empieza por un Tranquimazin, después ansiolíticos y más tarde antidepresivos". "Vete a cagar, chaval". "No bebas que te afecta". "Para ti, también Emoal. Que veo que un bote no te llega. Por cierto está de rebajas, por la cantidad de gente que lo necesitáis". Esto es tan solo es una muestra de las perlas que tuiteros –entiendo que simpatizantes/militantes de Podemos- me dedican en X (Twitter) por advertir que...