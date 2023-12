Publicado hace 30 minutos por Dcuscus a alquilino.com

De los creadores de "no soy agente inmobiliario, soy Property Hunter", "piso cardio saludable" y "¿Nueva ley? En Madrid no se aplica?" llega el "¡Ahora sin comisiones!" Aparecen en Idealista anuncios inmobiliarios que ofrecen al inquilino el extra de no pagar comisiones.