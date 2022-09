Cuándo es legal descontar los días de falta de preaviso de baja voluntaria

Publicado hace 1 día por ccguy a laboro-spain.blogspot.com

El trabajador suele tener que darle un preaviso de un número de días a la empresa cuando quiere finalizar la relación laboral. Cuando no da el preaviso o le faltan algunos días del mismo, la empresa puede descontar esos días del finiquito que tenga que pagarle al trabajador. Pero a veces no es legal ese descuento y a veces es excesivo. cuadrado(); El descuento no sería legal si el trabajador estuviera extinguiendo la relación durante el periodo de prueba. Ya explicamos en Laboro que el periodo de prueba es para las (...)