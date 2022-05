Cuando hay dos progenitores y solo uno puede cuidar al bebé: la lucha de Clara para aspirar a la misma baja que una familia monoparental

Publicado hace 1 hora por jctarin a 20minutos.es

Con apenas dos meses, el pequeño Paris se acomoda plácidamente en los brazos de su padre hasta quedarse dormido, ajeno a lo que sucede a su alrededor. Ajeno a los dos desconocidos que acaban de entrar en casa grabadora y cámara de fotos en mano. Ajeno a que sus progenitores se han propuesto luchar contra lo que consideran "una auténtica discriminación". Alejandro González y Clara Gonzalo han acudido a este diario para visibilizar una situación "que no figura en ningún lado" y si no se les escucha, no descartan recurrir a la vía judicial.