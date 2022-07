Cuando un gráfico dice lo contrario de lo que debería

Publicado hace 1 hora por Osdransky a malaprensa.com

La covid no toca fin: 3.076 muertos desde Semana Santa El mensaje de la noticia es claro desde su titular: ¡eh, chicos, que esto no ha terminado! Para ilustrar la idea, la buena gente de La Razón ha tenido a bien plantar este gráfico: Donde el lector que se deje llevar por la forma del gráfico ve, así a bote pronto, un acelerón tremendo en los fallecimientos registrados en las últimas fechas. Pero resulta que ese fortísimo acelerón no existe. Es una impresión visual totalmente engañosa causada por el simple hecho...