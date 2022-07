Publicado hace 1 hora por NoRes a blogs.20minutos.es

Lo habrás escuchado muchas veces: hace tanto calor que se caen los pájaros del cielo. No es exactamente así, pero sí que es verdad que cuando hacen estos calores extremos de verano podemos encontrar pollos de pajaritos en el suelo. No han caído del cielo, se han caído del nido. Por eso, si ves a un pollito huérfano, lee este artículo antes de prestarle ayuda. Porque cogerlo no siempre es una buena idea.