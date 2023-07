¿Cuál sería la fecha en caso de tener que repetirse las elecciones generales?

Publicado hace 1 hora por tropezon a diariodesevilla.es

Tras las elecciones del 23-j, las nuevas Cámaras se constituyen el 17 de agosto. No todos los plazos están reglados, pero éstas son las fechas clave : 21 Agosto: comienzan consultas para ver quien se presenta a la investidura. Primera semana septiembre: Fecha de posible debate de investidura. Gobierno en septiembre: Si se ha logrado la investidura al primer intento, el nuevo presidente podría tomar posesión el 8 de septiembre Si no se logra en ese intento, hay 2 meses para lograrlo. Y si no esposible, elecciones en 47 días: NAVIDADES