Publicado hace 1 hora por karakol a motorpasion.com

A pesar de que la industria de los cruceros lleva décadas siendo criticada por su nefasto impacto medioambiental, este sábado 27 de enero el crucero más grande del planeta va a hacer su primer viaje con turistas a bordo. Es el Icon of the Seas, un gigantesco mastodonte con hasta un parque acuático en su interior. Por no mencionar su número de bares, salones, piscinas o restaurantes. Todo eso hay que alimentarlo y el Icon of the Seas además tiene que surcar los mares. Pese a ello, presume de ser lo más ecológico posible. ¿Lo es? Spoiler: no.