Publicado hace 1 hora por Gry a rtve.es

"No hay vida. No hay electricidad, ni agua y solo veo destrucción", describe a RTVE.es Rawan, periodista y madre de tres hijos que lleva días escribiendo las peores crónicas sobre Gaza. "Nunca había vivido algo similar", zanja. La cárcel a cielo abierto está siendo asediada por el intercambio de fuego entre Israel y Hamás. Es un conflicto abierto desde hace décadas y, aunque la Franja ha sufrido episodios de violencia, este es el peor de su historia reciente. "No tiene nada que ver con los bombardeos de 2014 o 2019", explica la periodista.