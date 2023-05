Críticas en Twitter a 'ABC' por una noticia en la que blanquea al líder de Desokupa: "No he visto escrito que es un nazi. Se os habrá olvidado"

Publicado hace 41 minutos por blodhemn a publico.es

Un titular de ABC ha impactado en Twitter. "Así es Dani Esteve, el jefe de Desokupa, que habla cinco idiomas y tiene dos carreras" es la noticia de la polémica. Y va más allá al decir que "además, en los últimos tiempos ha ironizado con saltar a la política", y añade: "Prueba de ello es una foto que hace menos de un mes subió con un fotomontaje en el que él aparece en el atril del Congreso". En Twitter, los internautas no dan crédito a esto y lo muestran con vehemencia: "No he visto escrito por ningún sitio que es un nazi, se os habrá olvidado"