Críticas internacionales a Rubiales por el beso a Jenni Hermoso: "Un desagradable recordatorio del sexismo que ha plagado al fútbol femenino"

"Indignación por el horrible beso no solicitado en la Copa del Mundo", titulaba este lunes el portal australiano News.com. "Furia cuando el jefe del fútbol español besa a una jugadora", rezaba otro titular del periódico de Melbourne Herald Sun. La cadena con mayor audiencia en Australia, 7News, analizaba también la controversia destacando el comentario que hizo la futbolista en un vídeo: "¿Qué iba a hacer? No me gustó". Un recordatorio para muchos del sexismo que ha plagado al fútbol femenino", señala la crónica del New York Times