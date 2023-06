Cristina, la trans a quien llamaron 'caballero' en un Lidl: "No me afeito, voy como me siento cómoda"

Publicado hace 2 horas por Meneador_Compulsivo a elespanol.com

Cristina Alías abandonó el anonimato al denunciar que una empleada de lidl le dijo "caballero".En las redes cuestionaron su género por su apariencia.Ella defiende "Voy como me siento cómoda,si no me apetece afeitarme,pues ya está ¿No hablan de imposición de la depilación? En el feminismo algunas lo dicen y otras lo hacemos.La ropa no tiene género.La sociedad asume que si vas de una forma eres mujer y de otra hombre".La empleada trató de disculparse.Sin embargo,a Cristina no le valió "No se disculpó de corazón,sino por miedo a las consecuencias"