"La cocina y la política se parecen bastante poco. Porque en la cocina tú te enfrentas a una situación, tienes unos elementos, sabes con lo que cuentas. Y si te cortas es por torpeza tuya, porque no has cogido bien el cuchillo, porque te has precipitado", hacía ver. Por contra, "en política te están dando la puñalada por la espalda y encima no estás viendo quien te la está dando. No tiene nada que ver".