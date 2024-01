Publicado hace 1 hora por Varufakas a rtve.es

Discusiones en los bares sobre política que terminan en bronca, miedo a tratar aspectos polémicos de la actualidad con amigos para no tensar encuentros que deberían ser amables, familiares que prefieren no sentarse a la mesa juntos en Navidad porque no soportan los insultos hacia un líder político, 'guerras' abiertas en redes sociales e incluso líneas rojas inamovibles para no ligar en aplicaciones con alguien que tiene una ideología contraria. Está pasando. Es la traslación a nuestra vida normal de la crispación y polarización de la política.