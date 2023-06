Crisis migratoria: Un pescador tunecino encuentra cadáveres en su red [ENG]

Publicado hace 5 horas por Alobar a bbc.com

"En lugar de sacar peces, a veces saco cadáveres. La primera vez tuve miedo, pero poco a poco me acostumbré. Después de un tiempo, sacar un cadáver de mi red es como sacar un pez". Este pescador de 30 años, vestido con una sudadera oscura con capucha y pantalones cortos, dice que hace poco encontró en sus redes los cadáveres de 15 migrantes en un periodo de tres días. "Una vez encontré el cadáver de un bebé. ¿Cómo puede un bebé ser responsable de algo? Me puse a llorar. Para los adultos es diferente porque han vivido. Pero el bebé no vio nada"