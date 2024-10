Publicado hace 10 minutos por Dragstat a levante-emv.com

Muchos en las grandes ciudades huyen a poblaciones más pequeñas, en las que el coste de vida es menor, con el fin de poder acceder a una vivienda digna. Al acudir a estos municipios se encuentran con que no hay casas en alquiler y, la única opción que les queda es comprar una casa, cuyo coste no pueden hacer frente. «No podemos ofrecer alquileres porque la gente quiere vender sus viviendas. Si están vacías, lo que quieren es venderlas, no alquilarlas». «Hay casas, pero tenemos el problema de que no están ofertadas, ya que están deshabitadas».