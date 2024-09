Publicado hace 10 minutos por Pilar_F.C. a elpais.com

“Estoy muy cansada y sin ánimo de nada”. La voz suave y cohibida de Nahid llega desde Mazar-i-Sharif, en el norte de Afganistán. Nahid tiene 25 años y no se llama Nahid.Cada vez es más difícil que las afganas confíen en alguien que no conocen para describir su día a día bajo el régimen talibán. En agosto de 2021, esta joven trabajaba como peluquera, pero tuvo que dejarlo a las pocas semanas para no terminar golpeada o arrestada por los fundamentalistas. “Los días pasan y nada cambia.